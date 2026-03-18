حمله هوایی آمریکا به نیروهای حشدالشعبی در استان صلاحالدین
اربیل (کوردستان۲۴) – هیئت حشدالشعبی اعلام کرد که بامداد امروز پنجشنبه ۱۹ مارس، نیروهایش در استان صلاحالدین مورد هدف حمله هوایی آمریکا قرار گرفتهاند.
بر پایه بیانیه در این حمله مقر تیپ ۶ در بخش بیجی و یک موقعیت نظامی تیپ ۳۱ در نزدیکی فرودگاه الصینیه مورد هدف قرار گرفتهاند.
در بیانیه آمده است که در حمله به مقر تیپ ۶ سه نفر مجروح شده و در حمله به تیپ ۳۱ یک نفر کشته و شماری دیگر مجروح شدهاند.
هیئت حشدالشعبی میگوید که جنگندهها چند بار تیمهای امدادرسانی و اورژانس را مورد هدف قرار دادهاند و این انتقال مجروحین را با مشکل مواجه کرده است.
با تشدید جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، برخی مقرات حشدالشعبی در عراق نیز مورد حمله قرار گرفتهاند.
این در حالی است که شبهنظامیان غیرقانونی در عراق مسئولیت حملاتی به پایگاههای آمریکا در این کشور را به عهده گرفتهاند، حملاتی که با تشدید تنش در منطقه افزایش پیدا کردهاند.
