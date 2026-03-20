اخبار

برگزاری بزرگترین مراسم نوروزی در شهر بن، آلمان

یکی از جذاب‌ترین بخش‌های این مراسم، به نمایش گذاشتن پرچم بزرگ کردستان به طول ۱۰۰ متر است
قرار است بزرگترین مراسم جشن نوروز در شهر بن آلمان برگزار شود و انتظار می‌رود ده‌ها هزار کورد از سراسر کشورهای اروپایی در آن شرکت کنند. 

طبق برنامەریزی صورت گرفته، پیش‌بینی می‌شود این جشن به یک رویداد تاریخی و بزرگترین تجمع نوروزی امسال در خارج از کشور تبدیل شود؛ به‌طوری که ده‌ها هزار نفر از کوردان هر چهار بخش کوردستان، از آلمان و دیگر کشورهای اروپایی برای شرکت در این مناسبت ملی راهی شهر بن خواهند شد.

یکی از شاخص‌ترین و جذاب‌ترین بخش‌های این مراسم، به نمایش گذاشتن پرچم بزرگ کردستان به طول ۱۰۰ متر است. این پرچم توسط یک زن کرد و به‌طور اختصاصی برای این کارناوال دوخته شده است.

برای شور بخشیدن به این مراسم و اجرای سرودهای ملی، مجموعه‌ای از برجسته‌ترین هنرمندان کورد در این جشن حضور خواهند داشت، از جمله، شوان پرور، هوزان دینو، ایوب علی، نازدار جزیزی، حسن شریف و چندین هنرمند دیگر.

"دلوان عمادالدین"، خبرنگار کوردستان۲۴ در شهر بن آلمان اعلام کرد که پرزیدنت بارزانی نیز پیامی ویدئویی برای این کارناوال خواهد داشت.

 
 
 
Kurdistan24 ,