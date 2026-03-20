برگزاری بزرگترین مراسم نوروزی در شهر بن، آلمان
قرار است بزرگترین مراسم جشن نوروز در شهر بن آلمان برگزار شود و انتظار میرود دهها هزار کورد از سراسر کشورهای اروپایی در آن شرکت کنند.
طبق برنامەریزی صورت گرفته، پیشبینی میشود این جشن به یک رویداد تاریخی و بزرگترین تجمع نوروزی امسال در خارج از کشور تبدیل شود؛ بهطوری که دهها هزار نفر از کوردان هر چهار بخش کوردستان، از آلمان و دیگر کشورهای اروپایی برای شرکت در این مناسبت ملی راهی شهر بن خواهند شد.
یکی از شاخصترین و جذابترین بخشهای این مراسم، به نمایش گذاشتن پرچم بزرگ کردستان به طول ۱۰۰ متر است. این پرچم توسط یک زن کرد و بهطور اختصاصی برای این کارناوال دوخته شده است.
برای شور بخشیدن به این مراسم و اجرای سرودهای ملی، مجموعهای از برجستهترین هنرمندان کورد در این جشن حضور خواهند داشت، از جمله، شوان پرور، هوزان دینو، ایوب علی، نازدار جزیزی، حسن شریف و چندین هنرمند دیگر.
"دلوان عمادالدین"، خبرنگار کوردستان۲۴ در شهر بن آلمان اعلام کرد که پرزیدنت بارزانی نیز پیامی ویدئویی برای این کارناوال خواهد داشت.