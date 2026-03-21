خمیس خنجر حمله به مقر سازمان اطلاعات ملی عراق را محکوم کرد
خمیس خنجر، رئیس ائتلاف (السیاده)، حمله به مقر سازمان اطلاعات ملی عراق را به شدت محکوم کرد و آن را یک "اقدام تروریستی" توصیف کرد که توسط گروههای قانونشکن انجام شده است.
در بیانیهای که امروز شنبه، ۲۱ مارس ۲۰۲۶ صادر شد، خمیس خنجر اعلام کرد: اینگونه گروهها به منبع اصلی تهدید علیه وحدت و ثبات عراق تبدیل شدهاند".
وی، همچنین از نیروهای سیاسی خواست تا با شجاعت وارد عمل شده و موضعی جدی برای انحلال این گروههای مسلح اتخاذ کنند.
خنجر، اشاره کرد که این حمله بخشی از پروژه مستمر شبهنظامیان برای تضعیف نهادهای دولتی و تخریب نقش آنهاست و بر ضرورت یک موضع ملی قاطع برای حفظ کرامت دولت، حاکمیت قانون و جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی تاکید کرد.
رئیس ائتلاف السیاده بر لزوم انجام تحقیقات سریع و شفاف برای دستگیری عاملان و تحویل آنها به عدالت بدون هیچگونه کوتاهی تأکید کرد
وی، حمایت کامل خود را از سازمان اطلاعات ملی در ایفای نقش حساسش برای حفظ امنیت داخلی در شرایط پیچیده کنونی اعلام کرد.
پیش از این، سازمان اطلاعات ملی عراق در بیانیهای اعلام کرد که ساعت ۱۰:۰۰ صبح امروز (شنبه)، مقر این سازمان در بغداد هدف حمله گروههای قانونشکن قرار گرفته است. طبق این گزارش، در نتیجه این حمله یک افسر این سازمان جان خود را از دست دادە است.
این سازمان حمله مذکور را تلاشی بیهوده برای بازداشتن نیروها از انجام وظایف ملی و حرفهای خود دانست و تأکید شد که این اقدامات تنها اراده آنها را برای ادامه مسیر قویتر میکند.
در پایان، سازمان اطلاعات ملی متعهد شد که عاملان و مسببان پشت این حمله را دستگیر کرده و برای مجازات عادلانه به دستگاه قضایی تحویل دهد.