اربیل (کوردستان۲۴) – سعد معن، رئیس هسته رسانه‌ای امنیتی عراق، امروز دوشنبه ۲۳ مارس، به کوردستان۲۴ گفت که هیچ حمله‌ای علیه نمایندگی پیمان ناتو در عراق انجام نشده است.

وی افزود که خروج نیروهای پیمان ناتو از عراق با هماهنگی دولت فدرال انجام شده است.

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی – ناتو که مقر اصلی آن در شهر بروکسل، پایتخت بلژیک است، در بیانیه‌ای اعلام کرد که تمام نیروهای مهم خود را از عراق خارج کرده و آنها را به اروپا منتقل ‌نموده‌ است.

از طرفی دیگر ژنرال الکسوس گرینکویچ، فرمانده عالی نیروهای متحد ناتو در اروپا، اعلام کرد: «از عراق و همه هم‌پیمانان که در انتقال کارکنان ناتو از عراق به اروپا همکاری کردند قدردانی می‌کنم.»

نمایندگی ناتو در عراق در سال ۲۰۱۸ به منظور حمایت مشورتی از نیروهای نظامی عراق در چارچوب جنگ علیه داعش گشایش یافت.

پیش از این یک مقام در ناتو، بدون این که هویت خود را آشکار کند به خبرگزاری رویترز گفت که حدود صدها سرباز از عراق به یک پایگاه نظامی ناتو در ناپولی ایتالیا منتقل شده‌اند و در آنجا به ماموریت خود ادامه می‌دهند.

