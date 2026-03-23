وزیر خارجه عراق میگوید گروههای شبهنظامی حتی به قلب دولت هم حمله میکنند
اربیل (کوردستان۲۴) – وزیر خارجه عراق در اظهاراتی جدید اعلام کرد که حمله به سازمان اطلاعات میهنی عراق از داخل کشور انجام شده است.
دوشنبه ۲۳ مارس، فواد حسین، وزیر خارجه عراق اعلام کرد طرفهایی که به سازمان اطلاعات میهنی عراق و پایگاهها و مقرات و نهادها حمله میکنند، از حد خود فراتر رفتهاند و لازم است که دولت عراق به شدت با آنها برخورد کند، «زیرا چنین وضعیتی نباید ادامه پیدا کند.»
وی افزود که گروههای شبهنظامی در عراق تنها یک نیروی نظامی نیستند، بلکه پایگاه سازمانی و پارلمانی دارند و با اتکا به این پایگاه، نه فقط به اقلیم کوردستان و سفارتخانهها، حتی به قلب دولت هم حمله میکنند.
فواد حسین در خصوص عدم توانایی دولت عراق برای مهار کردن این گروهها گفت «آنها هم قدرت نظامی دارند، هم پایگاه سازمانی و پارلمانی، این یک واقعیت آشکار است.»
این در حالی است که عراق برای حفاظت از نمایندگیهای دیپلماتیک و مراکز حساس دولتی در برابر حملات شبهنظامیان، تحت فشار بینالمللی قرار گرفته است.
ب.ن