شورای سیاسی اهل سنت میگوید حمله به افسران اطلاعاتی کورد و اهل سنت واضحترین نوع حمله تروریستی است
اربیل (کوردستان۲۴) – شورای سیاسی اهل سنت که نیروهای سیاسی اهل سنت در دولت و مجلس عراق را نمایندگی میکند، به حملات لفظی کتائب حزبالله عراق به افسران و کارکنان کورد و اهل سنت در سازمان اطلاعات این کشور واکنش شدید نشان داد.
دوشنبه ۲۳ مارس، شورای سیاسی اهل سنت در بیانیهای اعلام کرد: «این حملات واضحترین نوع حملات تروریستی علیه دولت و نهادهای آن هستند و مجدداً مسیری خطرناک را نشان میدهند که در آن برای فروپاشی پایههای سازمانهای امنیتی تلاش میشود.»
این شورا از فرماندهی کل نیروهای مسلح و طرفهای ذیربط خواست که با گروههای شبهنظامی ناقض قانون شدیداً برخورد کنند و با اتکا به قانون مبارزه با تروریسم و بدون تبعیض، آنها را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
همچنین از نخستوزیر عراق خواست که برای جمعآوری سلاحهای بدون مجوز که به طور مستقیم صلح اجتماعی و نهادهای دیپلماتیک و رسمی را در بغداد، استانهای مرکزی و جنوبی عراق و اقلیم کوردستان تهدید میکنند، اقدام سریع انجام دهد.
در بیانیه آمده است که این شورا از عدم حضور نمایندگی جامعه اهل سنت در نشستهای عالی نظامی که در ماه جاری چند بار برگزار شدهاند، نگران است. همچنین تأکید کرده است که «این به حاشیه راندن، نقض اصول شراکت میهنی است که در قانون اساسی تثبیت شده است.»
این در حالی است که ابو مجاهد العساف، مسئول امنیتی کتائب حزبالله عراق، اعلام کرده است که افسران کورد و اهل سنت در سازمان اطلاعات عراق، وابسته به سازمانهای اطلاعاتی بینالمللی هستند. او تأکید کرد که در عراق هیچ دولتی بدون تأیید «جبهه مقاومت اسلامی عراق» تشکیل نخواهد شد و به سفارت آمریکا در عراق، مدت پنج روز مهلت داد که کارکنانش را از این کشور خارج کند.
ب.ن