سازمان حشدشعبی عراق با انتشار بیانیه‌ای رسمی، از کشته شدن یکی از برجسته‌ترین فرماندهان میدانی خود در پی حمله هوایی نیروهای آمریکایی خبر داد. این رخداد، فصل جدیدی از تقابل نظامی در خاک عراق را گشوده است.

طبق بیانیه صادر شده، در حمله هوایی ایالات متحده به مقر فرماندهی عملیات انبار، "سعد دوای"، فرمانده ارشد عملیات حشدشعبی در این استان، به همراه ۱۴ تن دیگە کشە شدەاند.

این حمله در حالی صورت می‌گیرد که از آغاز درگیری‌های منطقه‌ای پس از جنگ غزه، گروه‌های مقاومت و حشدشعبی به طور مداوم هدف قرار گرفته‌اند. از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۱۷۰ نوبت تبادل آتش میان نیروهای آمریکایی و نیروهای حشدشعبی صورت گرفته است. آمار تلفات حشدشعبی در حملات مستقیم آمریکا طی ماه‌های اخیر به بیش از ۱۱۵ نفر افزایش یافته است.

واشینگتن مدعی است که این حملات "پاسخی بازدارنده" به حملات پهپادی علیه پایگاه‌های "عین‌الاسد" و "التنف" است.

کشتەشدن فرمانده عملیات انبار نشان‌دهنده تغییر استراتژی آمریکا از هدف قرار دادن انبارهای مهمات به سمت "ترور فرماندهان ارشد" است. ناظران بر این باورند کە این رویکرد می‌تواند منجر به واکنش‌های تلافی‌جویانه سخت‌تر از سوی گروه‌های حشدشعبی شود و ثبات لرزان منطقه را بیش از پیش به خطر اندازد.

کشتەشدن فرمانده عملیات انبار و همراهانش، واکنشهای سیاسی برخی از جریانهای عراق را در پی داشت.

برخی رهبران سیاسی وابسته به حشدشعبی، این حمله را "اعلام جنگ" توصیف کرده و خواستار پاسخگویی متناسب نظامی و دیپلماتیک شدند.