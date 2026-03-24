ریاست جمهوری عراق حمله به نیروی پیشمرگ کوردستان را شدیداً محکوم کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – ریاست جمهوری عراق، امروز سهشنبه ۲۴ مارس با انتشار بیانیهای، حمله امروز به نیروی پیشمرگ کوردستان را محکوم کرد و خواستار احترام گذاشتن به حاکمیت عراق شد و تمام اشکال حملات علیه نیروهای امنیتی را مردود دانست.
ریاست جمهوری عراق در بیانیه خود حمله به نیروی پیشمرگ را شدیداً محکوم و تقبیح کرد.
همچنین تأکید کرد: «نیروی پیشمرگ ستون اساسی نظام دفاعی میهنی بوده و هست و به طور مؤثر در مقابله با تروریسم و تحکیم امنیت و ثبات نقش داشته است.»
ریاست جمهوری ضمن ابراز تسلیت و همدردی با خانوادههای شهدا، اعلام کرد: «با نهایت احترام از فداکاریهای پیشمرگانی که جان خود را در دفاع از امنیت و ثبات فدا کردند، یاد میکنیم. برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع داریم.»
بیانیه خاطرنشان کرد: «ما همچنین خواستار احترام به حاکمیت عراق و رد همه اشکال حملات علیه نیروهای امنیتی آن هستیم. ما بر اهمیت تقویت هماهنگی و همکاری بین همه نیروهای میهنی به منظور حفظ امنیت کشور و محافظت از جان شهروندان آن تأکید میکنیم.»
بامداد امروز در حملهای که با موشک ایرانی انجام شد مقرات نیروی پیشمرگ کوردستان مورد هدف قرار گرفت و در اثر آن تعدادی از پیشمرگان شهید و تعدادی دیگر مجروح شدند.
ب.ن