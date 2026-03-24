در نشست شورای وزیران عراق حمله به نیروی پیشمرگ کوردستان به شدت محکوم شد

اربیل (کوردستان۲۴) – در نشست امروز شورای وزیران عراق، ضمن تأکید بر حفظ حاکمیت کشور، حمله به نیروی پیشمرگ کوردستان به شدت محکوم شد و بر آمادگی نیروهای امنیتی برای رویارویی با هر تنشی تأکید شد.

امروز سه‌شنبه ۲۴ مارس، دوازدهمین نشست عادی شورای وزیران عراق، به ریاست محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر این کشور برگزار شد و در آن آخرین تحولات سیاسی و امنیتی بررسی شدند.

در این نشست حمله به نیروهای پیشمرگ در اقلیم کوردستان، شدیداً محکوم شد و بر حفظ حاکمیت عراق و حفاظت از نمایندگی‌های دیپلماتیک و سفارتخانه‌ها تأکید شد. همچنین توسعه توانایی نیروهای امنیتی عراق به عنوان اولویت در دستور کار قرار گرفت.

بامداد امروز سه‌شنبه مقرات نیروی پیشمرگ کوردستان مورد هدف حمله موشک‌های بالستیک ایران قرار گرفت و در اثر آن تعدادی از پیشمرگان کوردستان شهید و تعدادی دیگر مجروح شدند.

