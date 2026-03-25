حمله به حبانیه کشته و مجروح بر جای گذاشت
اربیل (کوردستان۲۴) – وزارت دفاع عراق در بیانیهای اعلام کرد که در حمله هوایی به یک مرکز درمانی نظامی در حبانیه، هفت سرباز جان خود را از دست داده و ۱۳ سرباز دیگر مجروح شدند.
در بیانیه وزارت دفاع آمده است که ساعت ۹:۰۰ صبح امروز چهارشنبه ۲۵ مارس، مرکز درمانی نظامی حبانیه مورد حمله هوایی قرار گرفت.
بر پایه بیانیه این مرکز درمانی پس از حمله هوایی مورد هدف تیراندازی قرار گرفته و حمله تلفاتی جانی در پی داشته است.
وزارت دفاع عراق این حمله را نقض آشکار و خطرناک قوانین بینالمللی دانست.
همچنین تأکید کرد که حق دفاع را برای خود محفوظ میداند و تمام گزینههای لازم را برای پاسخ دادن به این حمله در چارچوب قوانین و مقررات در نظر میگیرد.
پایگاه نظامی حبانیه یکی از بزرگترین و قدیمیترین پایگاههای نظامی عراق است و در استان انبار، بین شهرهای رُمادی و فلوجه واقع شده است.
این پایگاه در گذشته توسط نیروهای آمریکایی و نیروهای ائتلاف بینالمللی برای ارائه آموزش نظامی به نیروهای عراق در روند رویارویی با داعش، مورد استفاده قرار گرفت و بعدها به طور کامل به ارتش عراق واگذار شد.
