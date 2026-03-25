واکنش بغداد به حمله هوایی به پایگاه حبانیه؛ عراق به شورای امنیت شکایت میکند
دولت عراق در پی حمله هوایی به مرکز درمانی نظامی "حبانیه"، از اتخاذ تدابیر گسترده دیپلماتیک و حقوقی در سطح بینالمللی علیه این اقدام خبر داد.
صباح نعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، در بیانیهای رسمی اعلام کرد که علیرغم تلاشهای بغداد برای دور نگه داشتن کشور از تنشهای منطقهای، صبح امروز چهارشنبه (۵ فروردین ۱۴۰۵)، حملهای ناعادلانه به مرکز بهداشتی - نظامی حبانیه صورت گرفت. طبق بیانیه وزارت دفاع، این حمله که در ساعت ۹:۰۰ صبح رخ داد، منجر به جان باختن ۷ سرباز و مجروح شدن ۱۳ تن دیگر شده است.
نعمان با تاکید بر اینکه این اقدام "جنایتی آشکار" و "نقض صریح قوانین بینالمللی" است، افزود: دولت و نیروهای مسلح حق پاسخگویی از طریق تمامی ابزارهای قانونی بر اساس منشور سازمان ملل را برای خود محفوظ میدارند. وی، هشدار داد که این حملات به روابط میان ملت عراق و آمریکا آسیب جدی وارد میکند.
در پی این حادثه، محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، وزارت امور خارجه را مأمور کرد تا کاردار سفارت آمریکا در بغداد را احضار و یادداشت اعتراض "شدیداللحنی" را تسلیم وی کند. همچنین مقرر شده است شکایتی رسمی همراه با اسناد و جزئیات دقیق به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شود تا حقوق ملت عراق در برابر این تعرضها تثبیت گردد.