گوترش: جنگ از کنترل خارج شده و خطر بحران جهانی وجود دارد

دبیرکل سازمان ملل خواستار توقف فوری درگیری‌ها از سوی آمریکا و اسرائیل شد

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، هشدار داد که جنگ در خاورمیانه از کنترل خارج شده و خطر گسترش آن به یک بحران گسترده‌تر جهانی وجود دارد.

وی خواستار توقف فوری درگیری‌ها از سوی آمریکا و اسرائیل شد و از ایران نیز خواست حملات به کشورهای همسایه را متوقف کند.

گوترش همچنین نسبت به پیامدهای اقتصادی جنگ هشدار داد و تأکید کرد که اختلال در تنگه هرمز می‌تواند صادرات انرژی را مختل کرده و اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار دهد. 

 
مصطفی ابراهیم ,