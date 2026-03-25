گوترش: جنگ از کنترل خارج شده و خطر بحران جهانی وجود دارد
دبیرکل سازمان ملل خواستار توقف فوری درگیریها از سوی آمریکا و اسرائیل شد
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، هشدار داد که جنگ در خاورمیانه از کنترل خارج شده و خطر گسترش آن به یک بحران گستردهتر جهانی وجود دارد.
وی خواستار توقف فوری درگیریها از سوی آمریکا و اسرائیل شد و از ایران نیز خواست حملات به کشورهای همسایه را متوقف کند.
گوترش همچنین نسبت به پیامدهای اقتصادی جنگ هشدار داد و تأکید کرد که اختلال در تنگه هرمز میتواند صادرات انرژی را مختل کرده و اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار دهد.