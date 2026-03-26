اربیل (کوردستان۲۴) – یک منبع امنیتی از حمله هوایی به پایگاه حشدالشعبی در استان صلاح‌الدین خبر داد.

امروز پنجشنبه ۲۶ مارس، یک منبع امنیتی در شهر خورماتو به کوردستان۲۴ گفت که پایگاه گردان اول تیپ ۶۳ حشدالشعبی در شهر آمرلی واقع در استان صلاح‌الدین، مورد حمله هوایی قرار گرفت.

به گفته این منبع امنیتی، حمله توسط یک جنگنده آمریکایی انجام شده و تنها خسارت مالی در پی داشته است.

در این حمله چند نقطه پایگاه مورد هدف قرار گرفته است.

تا زمان تهیه این خبر هیئت حشدالشعبی و وزارت دفاع عراق در این خصوص اظهار نظر نکرده‌اند.

