دیدار فواد حسین و وزیر خارجه فرانسه

وزیر خارجه عراق: ایران در خصوص حمله به مقرات نیروی پیشمرگ عذرخواهی کرد

اربیل (کوردستان۲۴) – وزیر خارجه عراق و سفیر فرانسه در بغداد دیدار کردند و پیامدهای امنیتی حملات اخیر به نیروی پیشمرگ کوردستان و ارتش عراق را بررسی کردند.

وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این دیدار پاتریک دوریل، سفیر فرانسه در بغداد در رابطه با هدف گرفتن نیروهای پیشمرگ و سربازان عراقی در حملات اخیر به استان انبار، حبانیه و اقلیم کوردستان، با فواد حسین، وزیر خارجه عراق ابراز همدردی کرد.

فواد حسین نیز کشته شدن یک سرباز فرانسوی در حمله گروه‌های غیرقانونی به اقلیم کوردستان را به پاتریک دوریل تسلیت گفت.

وزیر خارجه عراق یادآور شد که مقامات ایرانی در خصوص حمله به مقرات نیروی پیشمرگ کوردستان عذرخواهی کرده‌اند و اظهار داشته‌اند که حمله به طور اشتباهی انجام شده است و تحقیق درباره آن را آغاز کرده‌اند.

دو طرف در راستای حفظ امنیت و ثبات منطقه، بر اهمیت تلاش‌های دیپلماتیک برای ازسرگیری مذاکرات بین طرف‌های جنگ خاورمیانه تأکید کردند.

