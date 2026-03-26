حمله به مقر حشدالشعبی در غرب عراق
اربیل (کوردستان۲۴) – مقر حشدالشعبی در غرب عراق، مورد حمله هوایی قرار گرفت. این حمله چهار کشته برجای گذاشت.
بامداد امروز جمعه ۲۷ مارس، مقر تیپ ۱۳ حشدالشعبی در شهر قائم واقع در غرب عراق، مورد حمله هوایی قرار گرفت.
بر پایه گزارشهای اولیه رسیده به کوردستان۲۴، در این حمله هوایی چهار نفر مجروح شده و به بیمارستان منتقل شدهاند.
جزئیات بیشتری در مورد حمله و اینکه توسط چه طرفی انجام شده، منتشر نشده است.
با تشدید تنش بین طرفهای جنگ خاورمیانه، مقرات و پایگاههای حشدالشعبی عراق بارها مورد حملات هوایی آمریکا قرار گرفتهاند.
ب.ن