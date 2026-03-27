در حالی که تنش‌های نظامی در منطقه به نقاط بحرانی رسیده است، اظهارات اخیر یوهان واده‌فول، وزیر خارجه آلمان، موجی از امیدواری‌های دیپلماتیک را برانگیخته است. به نظر می‌رسد پس از ماه‌ها تنش فرسایشی، گذار از "پیام‌رسانی غیرمستقیم" به "دیدار مستقیم" میان ایران و ایالات متحده، جدی‌تر از هر زمان دیگری در دستور کار قرار گرفته است.

بنا بر اعلام وزیر خارجه آلمان، مقدمات دیدار مستقیم نمایندگان تهران و واشنگتن در حال انجام است. انتخاب پاکستان به عنوان میزبان این نشست احتمالی، نشان‌دهنده تغییر استراتژیک در جغرافیای میانجی‌گری است. واده‌فول، این تحول را "نشانه‌ای مثبت" خوانده و معتقد است که این دیدار ممکن است در "کوتاه‌مدت" رخ دهد.

نقش تعیین‌کننده مارکو روبیو

امروز، جمعه ۲۷ مارس، نگاه تمامی ناظران بین‌المللی به واشنگتن دوخته شده است. انتظار می‌رود مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، جزئیات بیشتری از این مذاکرات احتمالی و نقشه راه دولت ترامپ برای پایان دادن به درگیری‌ها ارائه دهد. تایید یا تکذیب این دیدار از سوی روبیو، جهت‌گیری بازارهای جهانی و قیمت سوخت را تعیین خواهد کرد.

تغییر موضع اروپا

آلمان که پیش‌تر درخواست‌های ترامپ برای حضور ناتو در منطقه را رد کرده بود، حالا سیگنال جدیدی فرستاده است. واده‌فول، اعلام کرد که برلین آماده است پس از پایان جنگ، در تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز مشارکت کند. این موضع نشان می‌دهد که اروپا به دنبال ایجاد یک ساختار امنیتی پایدار است که منافع اقتصادی‌اش، به ویژه در حوزه انرژی، را تضمین کند.

نشست گروه ۷ در پاریس

در نشست امروز گروه ۷ در حومه پاریس، موضوع اصلی نه تنها پایان جنگ، بلکه مهار پیامدهای اقتصادی آن است. افزایش بی‌سابقه قیمت سوخت، قدرت‌های بزرگ را به این نتیجه رسانده که تنها راه ثبات، یک توافق مستقیم میان طرفین اصلی دعوا (ایران و آمریکا) است.