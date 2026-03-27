بغداد و واشینگتن بر سر تشدید همکاریهای امنیتی به توافق رسیدند
عراق و ایالات متحده در چارچوب شراکت استراتژیک و پس از سالها همکاریهای سیاسی و امنیتی، طی نخستین نشست "کمیته عالی هماهنگی"، توافقنامه جدیدی را با هدف حفظ ثبات و حاکمیت ملی عراق اعلام کردند.
این نشست که در ادامه تلاشهای مشترک برای نابودی کامل بقایای گروه تروریستی داعش برگزار شد، گامی نوین در تقویت پیوندهای راهبردی میان دو کشور به شمار میرود.
طبق بیانیه "واحد اطلاعرسانی امنیتی" که روز جمعه، ۲۷ مارس ۲۰۲۶ صادر شد، طرفین عراقی و آمریکایی بر سر این موارد به توافق رسیدند: افزایش همکاریها برای مقابله پیشگیرانه با حملات تروریستی، تأکید بر اینکه خاک عراق نباید به عنوان مبدأ یا پایگاهی برای حمله علیه ملت عراق، نیروهای امنیتی، نهادها و مراکز استراتژیک کشور مورد استفاده قرار گیرد. تعهد به حفظ امنیت کارکنان آمریکایی، هیئتهای دیپلماتیک و نیروهای ائتلاف بینالمللی.
دور نگه داشتن عراق از تنشهای منطقهای
بخش عمدهای از این توافق به تثبیت جایگاه منطقهای عراق اختصاص یافته است. هر دو کشور متعهد شدند که با احترام کامل به حاکمیت ملی، عراق را از دایره درگیریهای نظامی منطقه دور نگه دارند.
در این راستا، ایالات متحده حمایت خود را از دولت عراق اعلام کرد تا اطمینان حاصل شود که مرزهای زمینی، هوایی و آبی این کشور برای تهدید علیه کشورهای همسایه و منطقه مورد استفاده قرار نگیرد. همچنین تأکید شد که مبارزه با تروریسم باید با اولویتبخشی به تلاشهای ملی و حاکمیتی عراق ادامه یابد.
بیانیه سفارت آمریکا
سفارت ایالات متحده در بغداد نیز با انتشار بیانیهای، برگزاری نخستین نشست این کمیته در روز پنجشنبه را تأییدی بر شراکت استراتژیک بلندمدت میان دو کشور دانست. در این بیانیه آمده است که هدف از این نشست، گسترش همکاریها در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای مقابله با تهدیدات مشترک است.
کمیته عالی هماهنگی به فعالیتهای خود برای مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داد، به گونهای که تصمیمات و اقدامات دولت عراق در اولویت باشد تا اهداف مشترک در زمینه حفظ ثبات و حاکمیت ملی محقق گردد.