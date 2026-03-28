واشینگتن: در صورت ادامه‌ی حملات در عراق قاطعانه پاسخ خواهیم داد

4 ساعت پیش

واشینگتن خواستار مهار حملات گروه‌های مسلح از خاک عراق شد و نسبت به ادامه این روند هشدار داد.

ایالات متحده آمریکا در نشست کمیته‌ی هماهنگی مشترک با عراق، نسبت به ادامه حملات گروه‌های مسلح از خاک این کشور هشدار داد.

واشینگتن اعلام کرد در صورت ادامه این حملات، اقدامات قاطعی در پاسخ اتخاذ خواهد کرد.

در این نشست، دو طرف بر لزوم جلوگیری از استفاده از خاک عراق برای حمله به نیروها و تأسیسات خارجی تأکید کردند و دولت عراق نیز بر حفاظت از هیئت‌های دیپلماتیک متعهد شد.

همچنین گزارش‌هایی درباره انجام برخی حملات از داخل خاک عراق به کشورهای حوزه خلیج فارس مطرح شده که نگرانی‌های بین‌المللی را افزایش داده است.