اردن حمله به خانە نچیروان بارزانی را محکوم کرد
وزارت امور خارجه اردن با صدور بیانیهای، حمله به خانە نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان عراق در استان دهوک را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار ثبات و امنیت عراق دانست.
امروز یکشنبه، ۲۹ مارس ۲۰۲۶، وزارت امور خارجه اردن در واکنش به هدف قرار گرفتن خانه نچیروان بارزانی اعلام کرد: هدف قرار دادن خانە رئیس اقلیم کوردستان در استان دهوک، اقدامی غیرقابل قبول و تهدیدی علیه امنیت و ثبات ملی عراق محسوب میشود.
در بخش دیگری از این بیانیه، دولت اردن بر حمایت قاطع خود از حفظ امنیت، حاکمیت و ثبات در سراسر خاک عراق و بهویژه اقلیم کوردستان تأکید کرد.