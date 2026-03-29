شاخوان عبدالله: در مجلس عراق دیدگاههای شوونیستی وجود دارد
اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق، اعلام کرد که دولت فدرال عراق به طور کامل از حملات موشکی و پهپادی به اقلیم کوردستان و اینکه توسط چه طرفهایی انجام میشود آگاه است، اما نمیتواند جلوی آنها را بگیرد. او حملات اخیر به اقلیم را «ستمی بزرگ» توصیف کرد و شدیداً به «دیدگاه شوونیستی حاکم بر مجلس عراق» انتقاد نمود.
یکشنبه ۲۹ مارس ۲۰۲۶، شاخوان عبدالله، رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق، در جریان دیدار با خانوادههای پیشمرگان شهید در حملات اخیر ایران به مقرات نیروی پیشمرگ کوردستان در منطقه سوران، یک کنفرانس خبری برگزار کرد.
او گفت: «همانطور که پرزیدنت مسعود بارزانی تأکید کرد اقلیم کوردستان هیچ نقشی در جنگ جاری در منطقه ندارد. سیاست اقلیم کوردستان بر برقراری صلح و ثبات در منطقه مبتنی است. حمله به نیروی پیشمرگ ستم و جنایتی بزرگ است و هیچ توجیهی نمیپذیرد.»
شاخوان عبدالله، توضیح داد طرفهایی که حملات موشکی و پهپادی به اقلیم کوردستان انجام میدهند، برای دولت عراق شناخته شده هستند، اما دولت عراق نمیتواند علیه آنها اقدام کند و آنها خود را از دولت بزرگتر میبینند.
وی اظهار داشت: «برخی خواستار برگزاری نشست مجلس عراق در خصوص انتخاب رئیسجمهور هستند، اما ما فکر میکنیم که در شرایط فعلی انتخاب نخستوزیر نسبت به انتخاب رئیسجمهور از اهمیت بیشتری برخوردار است. بیشتر رهبران سیاسی هم تصمیم گرفتهاند که رئیسجمهور و نخستوزیر با هم انتخاب شوند.»
رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان، تأکید کرد: «در مجلس عراق دیدگاههای شوونیستی و دیکتاتوری وجود دارد و پیروان این دیدگاهها تلاش کردند که از قرائت بیانیه برای محکوم کردن حمله به نیروی پیشمرگ جلوگیری کنند، اما ما بر قرائت آن پافشاری کردیم. او از رئیس مجلس به خاطر سوگیری حزبی انتقاد کرد.
