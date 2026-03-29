سازمان ملل خواستار تحقیق در مورد حمله پهپادی به خانه رئیس اقلیم کوردستان شد
اربیل (کوردستان۲۴) – دبیرکل سازمان ملل متحد، حمله پهپادی به خانه رئیس اقلیم کوردستان را به شدت محکوم کرد و خواستار تحقیقات فوری در مورد آن و مجازات مهاجمان شد.
یکشنبه ۲۹ مارس ۲۰۲۶، استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد در بیانیهای اعلام کرد که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، حمله پهپادی ۲۸ مارس به محل سکونت نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان در دهوک را محکوم میکند.
در بیانیه آمده است که دبیرکل سازمان ملل خواستار آن شده که در اسرع وقت تحقیقات همهجانبه و بیطرفانه درباره حمله انجام شود و مهاجمان با مجازات قانونی مواجه شوند.
سازمان ملل همچنین از همه طرفهای سیاسی و تأثیرگذار خواست که تمام شیوههای خشونت را رد کنند و ضروری دانست که همه در جهت خنثی کردن تلاشها برای برهم زدن ثبات و امنیت عراق اقدام کنند.
ب.ن