هیئت‌رئیسه مجلس نمایندگان عراق در نشستی گسترده با رؤسای فراکسیون‌های پارلمانی، پرونده‌های سرنوشت‌ساز ملی را بررسی و زمانی مشخص برای انتخاب رئیس‌جمهور و پایان دادن به بن‌بست سیاسی کشور تعیین کرد.

در این نشست، هیئت‌رئیسه مجلس مقرر کرد که روز شنبه، ۱۱ آوریل، جلسه ویژه‌ای جهت انتخاب رئیس‌جمهور جدید برگزار شود. این تصمیم پس از یک دوره طولانی انسداد سیاسی و رکود در فعالیت نهادهای قانونی کشور اتخاذ شده است.

فراخوان برای مسئولیت‌پذیری تاریخی

هیئت‌رئیسه مجلس با تأکید بر ضرورت عبور از بحران‌های کنونی، از تمامی فراکسیون‌ها و جریان‌های سیاسی خواست تا با پذیرش مسئولیت تاریخی و قانونی خود، فرآیند تشکیل دولت را به سرانجام برسانند. در بیانیه این نشست آمده است که عراق نیازمند دولتی قدرتمند برای مقابله با چالش‌های امنیتی و اقتصادی پیش‌رو است.

همراهی چارچوب هماهنگی با ابتکار بارزانی

در همین راستا، خبرنگار "کوردستان٢٤" در بغداد، گزارش داد که جریان‌های عضو "چارچوب هماهنگی"در نشست شب گذشته خود، رسماً با درخواست پرزیدنت بارزانی مبنی بر اعطای فرصت به جریان‌های سیاسی جهت دستیابی به توافق، موافقت کردند.

طبق این گزارش، به احزاب کورد و شیعه ۱۰ روز فرصت داده شده تا نامزدهای نهایی خود را برای پست‌های ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری معرفی کنند. تا پایان این بازه زمانی، موضوع انتخاب این دو پست در دستور کار پارلمان قرار نخواهد گرفت.

این چرخش موضع از سوی چارچوب هماهنگی، واکنشی مستقیم به ابتکار عمل پرزیدنت بارزانی تلقی می‌شود که پیش‌تر از جریان‌های سنی و شیعه خواسته بود با انجام گفتگوهای جدی، به بن‌بست سیاسی در کشور پایان دهند.