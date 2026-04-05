هشدار آمریکا به دولت عراق
اربیل (کوردستان۲۴) ـ سفارت آمریکا در بغداد، به دولت عراق هشدار داد که اگر به انجام وظایف و تعهدات خود برای توقف حملات به نمایندگیهای آمریکا در این کشور پایبند نباشد، در محافظت از شهروندان و منافعش تردید نخواهد کرد.
سخنگوی سفارت آمریکا در بغداد امروز یکشنبه ۵ آوریل، بیانیهای منتشر کرد و اعلام نمود: «شبهنظامیان تروریست عراق شب گذشته با هدف ترور دیپلماتهای آمریکایی، دو حمله خطرناک به نهادهای دیپلماتیک آمریکا در عراق انجام دادهاند.»
بر پایه بیانیه: «علاوه بر این دو حمله، در چند هفته گذشته گروههای شبهنظامی در داخل عراق و اقلیم کوردستان و از کشورهای همسایه عراق، شهروندان آمریکایی و نهادهای دولتی عراق و مردم غیرنظامی را مورد هدف قرار دادهاند. در این حملات نمایندگیهای دیپلماتیک ما مورد هدف واقع شدهاند.»
سخنگوی سفارت آمریکا در بغداد تأکید کرد که بارها از دولت عراق خواستهاند «فوراً به مسئولیت خود برای توقف حملات به نهادهای آمریکا و جلوگیری از شبهنظامیان تروریست عمل کند. اگر دولت عراق به انجام وظایف و تعهدات خود پایبند نباشد، آمریکا دیگر در محافظت از شهروندان و منافع خود تردید نخواهد کرد.»
همچنین برای افرادی که درباره هویت و محل شبهنظامیانِ مسئول حملات به مراکز دیپلماتیک آمریکا در عراق اطلاعات ارائه دهند، جایزه سه میلیون دلاری در نظر گرفته است.
