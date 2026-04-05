اربیل (کوردستان۲۴) ـ وزیر خارجه عراق از ایران به سبب اجازه دادن به تردد نفتکش‌های حامل نفت عراق از تنگه هرمز در بحبوحه جنگ، قدردانی کرد. او بر بی‌طرفی کشورش در جنگ خاورمیانه تأکید کرد.

فواد حسین، وزیر خارجه عراق، امروز یکشنبه ۵ آوریل از محمد کاظم آل صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق استقبال کرد. در این دیدار مسئله امنیت انتقال انرژی و اوضاع منطقه بررسی شد.

بر پایه بیانیه وزارت خارجه عراق، در این دیدار فواد حسین از طرف ایرانی به سبب اجازه دادن به تردد نفتکش‌های حامل نفت عراق از تنگه هرمز قدردانی کرد. او گفت که تداوم این امکان برای عراق و ثبات بازار انرژی اهمیت بسیاری دارد.

دو طرف همچنین درباره سازوکار هماهنگی برای اطمینان یافتن از اجرای این امر به طوریکه در راستای خدمت به منافع دو کشور باشد گفت‌وگو کردند. سفیر ایران مواضع کشورش درباره آخرین تحولات مربوط به جنگ را با وزیر خارجه عراق مطرح کرد.

فواد حسین بر سیاست ثابت کشورش مبنی بر رد گزینه جنگ و ضرورت پایان دادن به درگیری‌ها تأکید کرد و گفت: «عراق معتقد است که باید تمام مشکلات از طریق گفت‌وگو و مذاکره مسالمت‌آمیز حل شوند.»

وزیر خارجه عراق اظهار داشت که منطقه در حال حاضر به رویکردی مبنی بر عقلانیت و گفت‌وگوی آزاد نیاز دارد، تا فرصت‌ برای هماهنگی بین کشورهای منطقه بیشتر شود و ثبات برای همه تحقق یابد.

