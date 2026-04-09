4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ مشاور امنیت ملی عراق، می‌گوید که کشورش در نزدیک کردن آمریکا و ایران به یکدیگر نقش داشته است و از توافق آتش‌بس بین دو طرف استقبال می‌کند.

امروز پنجشنبه ۹ آوریل، قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد که بغداد از تلاش‌ها برای آرام کردن اوضاع منطقه که منجر به برقراری آتش‌بس بین آمریکا و ایران شد، استقبال ‌کرده است.

او تأکید کرد که عراق به طور مستمر تلاش کرده است دیدگاه‌ها را به هم نزدیک کند تا جنگ متوقف شود و اوضاع به حالت عادی باز گردد.

قاسم الاعرجی، اظهار داشت که گفت‌وگو و در پیش گرفتن مسیر دیپلماسی بهترین گزینه برای حل مسائل و برقراری ثبات است. او گفت موضع عراق در این خصوص ثابت است.

توافق دو هفته‌ای آتش‌بس بین آمریکا و ایران، بامداد روز چهارشنبه ۸ آوریل اعلام شد و قرار است در این مدت دو طرف برای رسیدن به توافق نهایی مذاکره کنند. مذاکراتی که انتظار می‌رود جمعه یا شنبه در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان برگزار شود.

جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در ۲۸ فوریه آغاز شد و تشدید آن، بستن تنگه هرمز، آبراه حیاتی جهان را به دنبال داشت که منجر به بحران تأمین انرژی در جهان شد، بحرانی که با اعلام آتش‌بس تا حدودی فروکش کرده است.

ب.ن