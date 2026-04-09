1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ فرهاد اتروشی، نائب‌رئیس مجلس نمایندگان عراق، می‌گوید که نشست مجلس برای انتخاب رئیس‌جمهور، بدون توافق میهنی و سیاسی برگزار نخواهد شد.

اتروشی اعلام کرد که سمت ریاست جمهوری نماد همبستگی کشور و محافظ قانون اساسی است، بنابراین بدون رسیدن به یک توافق سیاسی فراگیر با مشارکت همه طرف‌ها چنین نشستی نتیجه نخواهد داد.

وی افزود که تاکنون در خصوص معرفی نامزدی برای سمت نخست‌وزیری توافق حاصل نشده است. «ما حق داریم بدانیم که چه کسی برای این سمت نامزد می‌شود و باید نظر خود را درباره او اعلام کنیم، زیرا مهم‌ترین سمت اجرایی دولت است.»

نائب‌رئیس مجلس از همه طرف‌های سیاسی خواست که به جای در پیش گرفتن «سیاست تحمیلِ عملِ انجام شده» فرصتی برای گفت‌وگوی جدی و رسیدن به تفاهم فراهم کنند، تا نامزدی برای سمت ریاست جمهوری معرفی شود که در مورد آن اجماع میهنی وجود داشته باشد.

قرار است فردا شنبه، ساعت ۱۱:۰۰ مجلس نمایندگان عراق در خصوص انتخاب رئیس‌جمهور نشست برگزار کند.

ب.ن