«اقلیم کوردستان از همان ابتدا از برقراری صلح و ثبات حمایت کرده است»
اربیل (کوردستان۲۴) ـ وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان، با اشاره به تداوم حملات به اقلیم توسط «تروریستها و اشراری که چشم دیدن آرامش و پیشرفتهای میهن ما را ندارند»، خواستار اقدام همه طرفها برای توقف حملات شد.
وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان، امروز جمعه ۱۰ آوریل ۲۰۲۶، در خصوص حملات به اقلیم کوردستان، بیانیهای منتشر کرد و اعلام نمود: «با وجود اینکه دولت اقلیم کوردستان از همان ابتدا از برقراری صلح و ثبات حمایت کرده است و هیچ نقشی در جنگ و تنش نداشته و نخواهد داشت، و به رغم اعلام آتشبس در منطقه، شبانگاه پنجشنبه ۹ آوریل ۲۰۲۶ در زمانهای مختلف به مناطق مختلف اقلیم کوردستان حملات پهپادی انجام شد و خنثی شدند.»
بیانیه میافزاید: «اقلیم کوردستان و هممیهنان انتظار داشتند که شرایط عادی شود، اما متأسفانه تروریستها و اشراری که چشم دیدن آرامش و پیشرفتهای میهن ما را ندارند به آشوبگری ادامه میدهند.»
وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان، بر حمایت از برقراری صلح و آرامش تأکید کرد و خواستار آن شد که همه طرفها برای توقف حملات اقدام کنند تا بیش از این ثبات و آرامش کوردستان و منافع هممیهنان مورد هدف قرار نگیرد.
ب.ن