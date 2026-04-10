روسیه: فرستاده کرملین برای مذاکرات اقتصادی در ایالات متحده است
اربیل (کوردستان۲۴) ـ روسیه، امروز جمعه ۱۰ آوریل، اعلام کرد که کریل دمیتریف، فرستاده کرملین، برای مذاکرات اقتصادی در ایالات متحده است و تأکید کرد که در مورد جنگ اوکراین مذاکره نخواهد کرد.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران، گفت: "کریل دمیتریف در حال مذاکره برای حل و فصل مسئله اوکراین نیست. این به معنای از سرگیری مذاکرات نیست."
کریل دمیتریف، رئیس گروه امور اقتصادی است و به کار خود در چارچوب این گروه ادامه میدهد.
دمیتریف، که رئیس یک صندوق سرمایهگذاری دولتی روسیه است، از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در سال گذشته، یکی از کانالهای اصلی مسکو برای مذاکره با واشنگتن بوده و چندین بار، از جمله ماه گذشته، به آمریکا سفر کرده است.
او در تلاش است تا ایالات متحده تحریمها را کاهش دهد و روابط تجاری با روسیه را تقویت کند، هرچند پیشرفت کمی داشته است.
مذاکرات در مورد جنگ اوکراین هفتههاست که متوقف شده است و مسکو بر خواستههای ارضی و سیاسی سختگیرانهای که اوکراین آنها را رد کرده است، اصرار میورزد.
ترامپ بین اعمال فشار بر مسکو و کییف برای پایان دادن به درگیری که ادعا میکرد ظرف چند ساعت پس از بازگشت به کاخ سفید آن را حل خواهد کرد، در نوسان بوده است.
