رئیسجمهور آمریکا: نیروی دریایی ایران کاملاً نابود شده است
اربیل (کوردستان۲۴) ـ رئیسجمهور ایالات متحده، میگوید که «نیروی دریایی ایران کاملاً نابود شده است» او هشدار داد که در صورت نزدیک شدن کشتیها به محاصره دریایی بنادر ایران، آنها را از بین میبرند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، امروز دوشنبه ۱۳ آوریل، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی تروث، اعلام کرد: «نیروی دریایی ایران کاملاً نابود شده است.»
وی افزود آنچه را که ایران "کشتیهای تهاجمی سریع" مینامند «تهدید بزرگی» نداستهاند.
رئیسجمهور آمریکا، هشدار داد: «اگر هر یک از این کشتیها به محاصره ما نزدیک شوند، بلافاصله با استفاده از همان سیستم کشتاری که ما علیه قاچاقچیان مواد مخدر در قایقها در دریا استفاده میکنیم، از بین خواهند رفت.»
پس از شکست مذاکرات ایران و آمریکا در پاکستان، دونالد ترامپ، محاصره دریایی علیه بنادر ایران را اعلام کرد.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا (سنتکام) در بیانیهای اعلام کرد که از ساعت ۱۷:۰۰ امروز دوشنبه، محاصره دریایی علیه تمام کشتیها در بنادر ایران را اجرا میکنند.
