اربیل (کوردستان۲۴) ـ فرماندهی مرکزی ایالات متحده می‌گوید که تجارت دریاییِ ایران را به ‌طور کامل متوقف کرده‌اند.

دریادار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، امروز چهارشنبه ۱۵ آوریل در حساب رسمی این فرماندهی در پلتفرم ایکس، اعلام کرد که نیروهای آمریکایی به ‌طور کامل تجارت دریاییِ ایران را متوقف کرده‌اند.

در پیام کوپر آمده است: «محاصره بنادر ایران به‌ طور کامل اجرا شده است، زیرا نیروهای ایالات متحده برتری دریایی خود را در خاورمیانه حفظ کرده‌اند.»

او با اشاره به اینکه: «برآورد می‌شود که ۹۰ درصد اقتصاد ایران از طریق تجارت بین‌المللی دریایی تأمین می‌شود»، محاصره بنادر ایران به دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد: «کمتر از ۳۶ ساعت از زمان اجرای این محاصره گذشته است و نیروهای ایالات متحده به‌ طور کامل تجارت دریاییِ واردشونده به ایران و خارج‌شونده از آن را متوقف کرده‌اند.»

پس از شکست‌ مذاکرات آمریکا و ایران در پاکستان برای دست‌یافتن به توافق با هدف پایان دادن به جنگ، رئیس‌جمهور آمریکا فرمان محاصره دریایی علیه بنادر ایران را صادر کرد.

محاصره از ساعت ۱۷:۰۰ روز دوشنبه ۱۳ آوریل، اجرا شد.

ب.ن