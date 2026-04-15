اربیل (کوردستان۲۴) ـ امروز ‍۱۶ آوریل ۲۰۲۶، ۳۹ سال از اولین حمله شیمیایی رژیم بعث عراق به کوردستان می‌گذرد. در این روز دره خوشناوتی در استان اربیل به خصوص مناطق بالیسان و شیخ‌وسانان مورد هدف قرار گرفتند و بیش از هزار هم‌میهن شهید، مجروح و نسل‌کشی شدند.

عصر ۱۶ آوریل سال ۱۹۸۷، رژیم عراق حمله شیمیایی وحشیانه‌ای به دره بالیسان و روستاهای خوشناوتی انجام داد که اولین حمله شیمیایی رژیم بعث علیه مردم کوردستان بود. این حمله موجب شهید و مجروح شدن ده‌ها زن، مرد و کودک بی‌گناه شد.

پس از این حمله ده‌ها هم‌میهنِ مجروح که برای معالجه به بیمارستان اربیل منتقل شده بودند توسط نیروهای رژیم ربوده و مفقودالاثر شدند و تاکنون سرنوشت آنان نامعلوم است.

در اثر آن حمله، بیش از ۲۸۰ هم‌میهن شهید شدند و بیش از ۳۰۰ نفر دیگر مجروح شدند و هنوز شماری از هم‌میهنان آن منطقه از اثرات حمله شیمیایی رنج می‌برند و محیط زیست منطقه هم خسارات زیادی متحمل شد.

در این حمله بسیاری از روستاهای منطقه بمباران شدند، از جمله: بالیسان، شیخ‌وسان، کانی‌بَرد، بیراوە، شیرە، خَتی، مَلَکان، دَراش.

ب.ن