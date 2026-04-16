6 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ امروز پنجشنبه ۱۶ آوریل ۲۰۲۶، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان در ۳۹مین سالگرد بمباران شیمیایی دره خوشناوتی، بالیسان و شیخ‌وسانان، پیامی منتشر و اعلام کرد که «آن جنایت سرآغاز سلسله بمباران‌های شیمیایی وحشیانه علیه مردم غیرنظامی و خاک و طبیعت زیبای کوردستان بود.»

متن پیام نچیروان بارزانی

امروز ۳۹مین سالگرد جنایت بمباران شیمیایی بالیسان، شیخ‌وسانان و دره خوشناوتی را گرامی می‌داریم. آن جنایت بزرگِ سال ۱۹۸۷ که توسط رژیم سابق عراق انجام شد، سرآغاز سلسله بمباران‌های شیمیایی وحشیانه علیه مردم غیرنظامی و خاک و طبیعت زیبای کوردستان بود.

در این مناسبت دردناک در برابر روح پاک شهدای جاودان سر تعظیم فرود می‌آوریم و به بستگان شهدا و خانواده‌های سربلند ایشان و قربانیان و مصدومان آن فاجعه درود می‌فرستیم.

بالیسان و شیخ‌وسانان و سراسر دره خوشناوتی، همیشه مرکز میهن‌پروری و حامی قیام و نیروی پیشمرگ بوده‌اند، به همین دلیل هدف آن حمله پلید قرار گرفتند، اما مردم کوردستان ایستادگی کردند و جنایتکاران نابود شدند.

ب.ن