بقایی: اقدام آمریکا در محاصره بنادر ایران نقض منشور سازمان ملل است

اربیل (کوردستان۲۴) ـ سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، ایالات متحده را در رابطه با محاصره بنادر کشورش به نقض آتش‌بس و منشور سازمان ملل متحد متهم کرد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، امروز یکشنبه ۱۹ آوریل، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، محاصره بنادر کشورش توسط ایالات متحده را نقض آتش‌بس و منشور سازمان ملل متحد دانست.

بقایی نوشت: «اقدام ایالات متحده در محاصره بنادر یا سواحل ایران نه تنها نقض آتش‌بس با میانجیگری پاکستان است، بلکه غیرقانونی و مجرمانه نیز می‌باشد.»

وی افزود: «این اقدام، ماده 2(4) منشور سازمان ملل متحد را نقض می‌کند؛ این اقدام، طبق ماده 3(c) قطعنامه 3314 (1974) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یک اقدام تجاوزکارانه محسوب می‌شود که به صراحت محاصره بنادر یا سواحل یک کشور را در زمره چنین اقداماتی قرار می‌دهد.»

بقایی در ادامه نوشت: «علاوه بر این، با اعمال مجازات جمعی عمدی بر مردم ایران، این اقدام، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.»

The United States’ so-called “blockade” of Iran’s ports or coastline is not only a violation of Pakistani-mediated ceasefire but also both unlawful and criminal. It violates Article 2(4) of the UN Charter; it constitutes an act of aggression under Article 3(c) of the UN General… — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) April 19, 2026

روز دوشنبه گذشته ۱۳ آوریل، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا فرمان محاصر دریایی بنادر ایران را صادر کرد. این فرمان در حالی صادر شد که مذاکرات بین تهران و واشنگتن با میانجیگری پاکستان بی‌نتیجه ماند.

با اینحال چنانچه رئیس‌جمهور آمریکا امروز یکشنبه اعلام کرد، قرار است مذاکرات فردا دوشنبه در اسلام‌آباد پاکستان از سر گرفته شود.

ب.ن