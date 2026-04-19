فرمانده حوثیها به کوردستان۲۴: برای هرگونه رویارویی با اسرائیل و آمریکا آمادگی داریم
اربیل (کوردستان۲۴) ـ امروز یکشنبه ۱۹ آوریل، عبدالغنی علی الزبیدی، فرمانده نظامی حوثیهای یمن، در گفتوگوی اختصاصی با کوردستان۲۴، آمادگی نیروهای حوثی را برای هرگونه رویارویی جدید نظامی با اسرائیل و آمریکا اعلام کرد.
زبیدی، گفت که نیروهایشان در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتهاند و سلاح و ابزار نظامی بسیار پیشرفته در اختیار دارند.
او گفت: «ما سلاح و ابزار نظامی مدرن در اختیار داریم، از جمله موشک دوربُرد و پهپاد که به طور مستمر از لحاظ کیفی آنها را توسعه میدهیم.»
زبیدی، اظهار داشت که تهدید بین آنها و اسرائیل یک موضوع جدید نیست و پیش از جنگ فعلی نیز همدیگر را تهدید کردهاند. «این نشان میداد که یک جنگ بین ما و اسرائیل رخ میدهد، بنابراین خود را برای هرگونه احتمال نظامی حاضر کردهایم.»
او گفت: «مطمئناً بستن تنگه بابالمندب یکی از گزینههای مهم در جریان جنگ است. اگرچه ممکن است که این گزینه به تعویق افتاده باشد، اما اگر درگیریهای نظامی گسترش پیدا کنند، بیگمان تنگه بسته خواهد شد.»
فرمانده نظامی حوثیهای یمن تأکید کرد که بسیاری از کشورها به خصوص اسرائیل از توسعه نظامی یمن آگاه هستند. «اسرائیل با دقت توانایی نظامی ما را زیر نظر دارد و میداند که حوثیها از لحاظ نظامی به چه سطحی رسیدهاند.»
این فرمانده نظامی یادآور شد که حوثیها از آغاز جنگ با ایران از مشارکت در جنگ خودداری کردهاند، اما در روز ۲۸ مارس تعدادی موشک بالستیک به اسرائیل شلیک کرده و به جنگ پیوستهاند.
ب.ن