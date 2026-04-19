اربیل (کوردستان۲۴) ـ پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، امروز یکشنبه ۱۹ آوریل، اعلام کرد که این کشور از اتحادیه اروپا خواهد خواست تا به دلیل نقض ادعایی قوانین بین‌المللی، به توافق‌نامه همکاری خود با اسرائیل پایان دهد.

اسپانیا از دولت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به دلیل درگیری غزه و حملات اسرائیل به لبنان، انتقاد کرده است. نتانیاهو اسپانیا را به "ریاکاری و خصومت" متهم کرده است.

سانچز در یک تجمع سیاسی در اندلس گفت: "روز سه‌شنبه، دولت اسپانیا پیشنهادی را به اتحادیه اروپا ارائه خواهد داد مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا توافق‌نامه همکاری خود با اسرائیل را لغو کند."

او ادعا کرد که اسرائیل "قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند" و بنابراین "نمی‌تواند شریک اتحادیه اروپا باشد. به همین سادگی".

گیدئون سار، وزیر امور خارجه اسرائیل، با انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی به زبان اسپانیایی، پاسخ داد و گفت که کشورش "سخنان ریاکارانه کسی را که با رژیم‌های تمامیت‌خواه ارتباط دارد، نمی‌پذیرد" و به ترکیه و ونزوئلا در زمان نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور سابق ونزوئلا، اشاره کرد.

توافق‌نامه همکاری ژوئن ۲۰۰۰ - پیمانی که چارچوبی برای همکاری تعیین می‌کند - شامل بندی است که احترام به حقوق بشر را الزامی می‌کند.

اسپانیا و ایرلند برای اولین بار در سال ۲۰۲۴ به دلیل بمباران غزه توسط اسرائیل خواستار بازنگری در این توافق‌نامه شدند.

به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط اسپانیا در همان سال، اسرائیل را خشمگین کرد و سانچز از آن زمان انتقادات خود را از دولت نتانیاهو افزایش داده است.

اسپانیا، ایرلند و اسلوونی روز جمعه نامه‌ای به کمیسیون اروپا ارسال کردند و خواستار بررسی توافق‌نامه با اسرائیل در جلسه بعدی وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا شدند.

نتانیاهو این ماه اسپانیا را به راه‌اندازی یک کمپین دیپلماتیک خصمانه علیه کشورش متهم کرد و مادرید را از شرکت در کار یک مرکز به رهبری ایالات متحده که برای کمک به ثبات غزه پس از جنگ ایجاد شده بود، منع کرد.

ای‌اف‌پی/ب.ن