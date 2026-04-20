عراق گذرگاه مرزی با سوریه را پس از نزدیک به ۱۳ سال بازگشایی کرد
اربیل (کوردستان۲۴) ـ عراق امروز دوشنبه ۲۰ آوریل، گذرگاه مرزی با سوریه را که به مدت بیش از یک دهه، از زمان ظهور گروه دولت اسلامی (داعش) بسته شده بود، بازگشایی کرد.
با بازگشایی گذرگاه ربیعه هر سه گذرگاه مرزی بین عراق و سوریه اکنون باز هستند.
عمر الوائلی، رئیس اداره بنادر مرزی عراق، در مراسم بازگشایی به خبرنگاران گفت که ربیعه «یک بندر مرزی استراتژیک» است که تقریباً ۱۳ سال بسته بود.
وی افزود که این گذرگاه «نقش مهمی در جاده توسعه» ایفا خواهد کرد، یک پروژه بزرگ که با هدف ایجاد ارتباط بین آسیا و اروپا از طریق زیرساختهای ریلی و جادهای ارتقا یافته و از طریق عراق و ترکیه انجام میشود.
گذرگاه ربیعه در استان نینوا که پیش از این یک مسیر تجاری اصلی بین دو کشور بود، پس از ظهور گروه داعش که بخشهای بزرگی از سوریه و عراق را در یک حمله برقآسا در سال ۲۰۱۴ تصرف کرد، بسته شد.
اگرچه جهادگرایان بعداً شکست خوردند، اما این گذرگاه مرزی همچنان بسته ماند و فقط برای مدت کوتاهی برای رساندن کمک به سوریه جنگزده استفاده میشد.
تا اوایل امسال، نیروهای کورد این گذرگاه را در سمت سوریه کنترل میکردند، قبل از اینکه آن را به مقامات سوری تحویل دهند که در دسامبر ۲۰۲۴ بشار اسد، رئیسجمهور سابق را سرنگون کردند.
