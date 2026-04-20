استقبال نخستوزیر اقلیم کوردستان از رئیس فدراسیون فوتبال عراق
اربیل (کوردستان۲۴) ـ در دیدار نخستوزیر اقلیم کوردستان و رئیس فدراسیون فوتبال عراق، بر گسترش همکاری و هماهنگی بین اقلیم کوردستان و دولت فدرال در زمینه ورزش تأکید شد.
امروز دوشنبه ۲۰ آوریل ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، از عدنان درجال، رئیس فدراسیون فوتبال عراق استقبال کرد.
در این دیدار وضعیت ورزش در عراق و اقلیم کوردستان بررسی شد و بر گسترش همکاری و هماهنگی بین اقلیم کوردستان و دولت فدرال در زمینه ورزش تأکید شد.
رئیس فدراسیون فوتبال عراق، از دولت اقلیم کوردستان به خاطر حمایت از فعالیتهای ورزشی و ورزشکاران در عراق و اقلیم کوردستان که موجب پیشرفت و پیشاهنگی باشگاههای اقلیم کوردستان و کسب دستاوردهای مهم ورزشی در سطح عراق و بینالمللی شده است، قدردانی کرد.
نخستوزیر اقلیم کوردستان از نقش فعال رئیس فدراسیون فوتبال عراق در پیشبرد فعالیتهای ورزشی در عراق قدردانی کرد و بر حمایت کامل خود از وی تأکید نمود.
ب.ن