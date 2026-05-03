عبور نفتکش ایرانی از سد تحریمها و ورود به آبهای اندونزی
نفتکش ایرانی با محمولهای به ارزش ٢٢٠ میلیون دلار موفق به دورزدن تحریمها شد
یک نفتکش غولپیکر متعلق به شرکت ملی نفت ایران با محمولهای به ارزش ۲۲۰ میلیون دلار، موفق به دور زدن تحریمهای دریایی آمریکا شد.
وبسایت «تانکر ترکرز» که در زمینهی ردیابی نفتکشها و جریانات دریایی فعالیت میکند، روز یکشنبه ۳ مه ۲۰۲۶ (۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵) گزارش داد که یک نفتکش ایرانی توانسته است با عبور از مناطق تحت نظارت، محمولهی بزرگ نفت خام خود را به آبهای اندونزی برساند.
این نفتکش از نوع VLCC (نفتکش بسیار بزرگ) و متعلق به شرکت ملی نفت ایران است که بیش از ۱.۹ میلیون بشکه نفت خام را حمل میکند. بر اساس دادههای راداری، این کشتی که «HUGE» نام دارد، آخرین بار هفتهی گذشته در نزدیکی سواحل سریلانکا رویت شده بود و هماکنون در حال عبور از تنگهی «لومبوک» در اندونزی به سمت جزایر «ریائو» است.
بررسیهای ردیابی دریایی نشان میدهد که این نفتکش از تاریخ ۲۰ مارس، پس از ترک تنگهی «مالاکا»، سیستم شناسایی خودکار (AIS) خود را خاموش کرده است. این اقدام بهمنظور پنهان ماندن از رادارهای نیروهای دریایی بینالمللی و دور زدن تحریمهای اعمالشده توسط ایالات متحده انجام گرفته است.
این تحولات در حالی صورت میگیرد که مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرده است در حال تدوین طرحی برای مدیریت تنگهی هرمز با رعایت قوانین بینالمللی و حقوق همسایگان است. پس از انسداد تنگهی هرمز توسط ایران، ایالات متحده تحریمهای سختگیرانهی دریایی را علیه ناوگان تجاری تهران اعمال کرد تا فشار اقتصادی بر این کشور را افزایش دهد.