3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ افسر ارشد نظامی واشینگتن امروز سه‌شنبه ۵ مه، اعلام کرد که نیروهای آمریکایی آماده از سرگیری عملیات رزمی علیه ایران در صورت دستور هستند، در حالی که پنتاگون تهدید به پاسخی «ویرانگر» به حملات ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز کرده است.

این هشدارها پس از آن صادر شد که مذاکره‌کننده ارشد ایران گفت تهران «هنوز» در این مسیر تجاری حیاتی «حتی شروع هم نکرده است»، پس از آنکه موجی از حملات هر دو طرف در روز دوشنبه تهدید به شعله‌ور شدن دوباره جنگ خاورمیانه کرد.

ایران موشک و پهپاد به سمت نیروهای آمریکایی و خاک امارات متحده عربی از جمله یک تأسیسات انرژی شلیک کرد، در حالی که واشینگتن اعلام کرد که شش قایق ایرانی را که به گفته آنها کشتی‌های تجاری را تهدید می‌کردند، هدف قرار داده است، که شدیدترین تشدید تنش از زمان آتش‌بس تقریباً یک ماهه است.

ژنرال دن کین، گفت: فرماندهی مرکزی ایالات متحده «و بقیه نیروهای مشترک همچنان آماده‌اند تا در صورت دستور، عملیات رزمی عمده علیه ایران را از سر بگیرند.»

هیچ دشمنی نباید خویشتنداری فعلی ما را با فقدان عزم و اراده اشتباه بگیرد.

پیت هگست، رئیس پنتاگون، گفت که ایالات متحده «به دنبال جنگ» در تنگه هرمز نیست، اما قول داد که حملات ایران «با قدرت آتش کوبنده و ویرانگر آمریکا روبرو خواهد شد.»

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، که به چهره‌ای برجسته در مذاکرات صلح تبدیل شده است، گفت که وضعیت موجود «برای آمریکا غیرقابل تحمل است».

تبادل آتش در آبراهی که رقبا برای کنترل آن با محاصره‌های دریایی در حال رقابت هستند، پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، طرحی را برای هدایت کشتی‌ها به خارج از خلیج فارس اعلام کرد.

این جنگ که بیش از دو ماه پیش با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، در سراسر خاورمیانه گسترش یافته و اقتصاد جهانی را آشفته کرده و علیرغم آتش‌بس چند هفته‌ای، صدها میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده است.

قالیباف گفت که اقدامات ایالات متحده و متحدانش امنیت کشتیرانی را به خطر انداخته است، اما گفت که «حضور بدخواهانه آنها کاهش خواهد یافت» و تهران قول داده است که کنترل تنگه هرمز را واگذار نکند.

ایران هرگونه حمله به کشتی‌های جنگی خود در حملات آمریکا را تکذیب کرد، اما واشنگتن را به کشتن پنج مسافر غیرنظامی در قایق‌ها متهم کرد.

اما با وجود درگیری‌ها تحت تلاش ترامپ که "پروژه آزادی" نامیده می‌شود، شرکت بزرگ حمل و نقل دانمارکی مرسک روز سه‌شنبه اعلام کرد که یکی از کشتی‌هایش با موفقیت تحت اسکورت آمریکا از هرمز عبور کرده است.

ارتش ایران تهدید کرده بود که به هر نیروی آمریکایی که به مسیر تجاری نزدیک شود یا وارد آن شود، حمله خواهد کرد.

"عواقب مستقیم"

امارات متحده عربی حملات موشکی و پهپادی ایران، از جمله حمله به یک تأسیسات انرژی در فجیره را "تشدید خطرناک و تجاوز غیرقابل قبول" خواند، در حالی که عربستان سعودی، متحد اصلی ایالات متحده، امروز سه‌شنبه خواستار تلاش برای "رسیدن به یک راه حل سیاسی" شد.

این حملات شوک دیگری به اقتصاد جهانی وارد کرد و سهام امروز سه‌شنبه پس از افزایش قیمت نفت خام، سقوط کرد، زیرا تنش‌ها نگرانی‌ها در مورد آتش‌بس را افزایش داده بود، بدون اینکه هیچ نشانه‌ای از توافق برای بازگشایی تنگه وجود داشته باشد.

مذاکرات بین واشینگتن و تهران همچنان به بن‌بست رسیده است و تاکنون تنها یک دور مذاکرات مستقیم صلح برگزار شده است.

افزایش شدید هزینه‌های انرژی برای مصرف‌کنندگان به دلیل جنگ، باعث ایجاد مشکلات اقتصادی در سراسر جهان شده و ماه‌ها قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای، برای ترامپ دردسرساز شده است.

متحدان اروپایی واشنگتن نیز نگرانند که هر چه تنگه هرمز بیشتر بسته بماند، اقتصاد آنها بیشتر آسیب ببیند.

اورسولا فون در لاین، رئیس اتحادیه اروپا، در شبکه اجتماعی ایکس گفت: "این حملات غیرقابل قبول است" و افزود که "امنیت در منطقه (خلیج) پیامدهای مستقیمی برای اروپا دارد".

فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، نیز از تهران خواست که "به میز مذاکره بازگردد و از گروگان‌گیری منطقه و جهان دست بردارد." او درخواست‌های امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، و کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا را تکرار ‌کرد.

وی گفت که مکرون اواخر روز سه‌شنبه با مسعود پزشکیان، همتای ایرانی خود، صحبت خواهد کرد.

مقامات امارات متحده عربی اعلام کردند که ایران چهار موشک کروز به خاک آن کشور شلیک کرده که سه موشک با موفقیت سرنگون شده و موشک دیگری به دریا افتاده است.

آنها گفتند که ایران همچنین پهپادهایی را به سمت یک نفتکش وابسته به شرکت نفتی دولتی ADNOC امارات متحده عربی شلیک کرده است.

تهران اعلام کرد که «هیچ طرح از پیش برنامه‌ریزی‌شده‌ای» برای هدف قرار دادن تأسیسات نفتی در امارات متحده عربی ندارد، اما تلاش واشینگتن برای شکستن محاصره تنگه هرمز را عامل حملات خود دانست.

یک مقام نظامی ایران به تلویزیون دولتی گفت: «آنچه اتفاق افتاد، محصول ماجراجویی ارتش آمریکا برای ایجاد گذرگاهی برای عبور غیرقانونی کشتی‌ها از گذرگاه‌های ممنوعه تنگه هرمز بود.»

«آماده‌باش سطح بالا»

یک مقام نظامی اسرائیل روز دوشنبه گفت که ارتش پس از اعلام آمریکا مبنی بر سرنگونی موشک‌ها و پهپادهای ایرانی، در آماده‌باش سطح بالا باقی مانده و اوضاع را زیر نظر دارد.

اسرائیل و حزب‌الله تحت حمایت ایران، علیرغم آتش‌بس در لبنان، به حملات خود ادامه داده‌اند.

جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، روز دوشنبه گفت که قبل از هرگونه دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، که واشينگتن به دنبال آن است، یک توافق امنیتی و پایان حملات اسرائیل ضروری است.

نمایندگان اسرائیل و لبنان ماه گذشته دو بار در واشینگتن دیدار کردند. - اولین دیدارها از این نوع در دهه‌های اخیر- که پس از آن صورت گرفت که حزب‌الله در دوم مارس لبنان را وارد جنگ خاورمیانه کرد و باعث حملات سنگین اسرائیل و تهاجم زمینی شد.

ای‌اف‌پی/ب.ن