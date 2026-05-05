اربیل (کوردستان۲۴) ـ رئیس‌جمهور ایران و نخست‌وزیر مکلف عراق، روابط بین دو کشور و راه‌های توسعه و تقویت آن را بررسی کردند.

امروز سه‌شنبه ۵ مه، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران با علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر مکلف عراق، تماس تلفنی برقرار کرد.

دفتر نخست‌وزیر عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که رئیس‌جمهور ایران مکلف شدن الزیدی را برای تشکیل کابینه جدید دولت عراق به وی تبریک گفت و حمایت خود را از او اعلام کرد.

بر پایه بیانیه در این تماس تلفنی دو طرف روابط بین دو کشور و راه‌های توسعه و تقویت آن را بررسی کرده و توافق کردند که در آینده به طور رسمی دیدار کنند.

در این گفت‌وگوی تلفنی موضع تغییرناپذیر عراق در حمایت از مسیر دیپلماسی و در پیش گرفتن گفت‌وگو برای رفع درگیری و مهار بحران مورد توجه قرار گرفت.

همچنین علی الزیدی بر توانایی عراق برای میانجیگری بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، تأکید کرد.

