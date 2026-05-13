الاعرجی میگوید انحصار سلاح در دست دولت شرط شراکت راهبردی عراق با جهان است
اربیل (کوردستان۲۴) ـ مشاور امنیت ملی عراق، میگوید که اگر در کشورش سلاح در انحصار دولت نباشد، نمیتوانند با جهان شراکت راهبردی ایجاد کنند. همچنین از جامعه بینالمللی خواست که از طرحهای اصلاحی دولت عراق حمایت کنند.
قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، در اظهاراتی در شورای آتلانتیک اعلام کرد که «چالش بسیار بزرگ پیش روی عراق در حال حاضر گذار از تنشهای امنیتی به وضعیت سیطره دولت بر تصمیمات سیاسی و مهار سلاح است.»
الاعرجی گفت: «انجام اصلاحات امنیتی به ماهیت دولت عراق گره خورده است. این یک مسئله موقتی نیست و لازم است که تمام نیروها در چارچوب اختیارات قانونی دولت عمل کنند.»
وی افزود که دولت عراق یک راهبرد بلند مدت (۲۰۲۴ - ۲۰۳۲) تدوین کرده و هدف از آن ایجاد یک نظام امنیتی پیشرفته است که فقط از قانون تبعیت کند.
او گفت: «اگر در عراق سلاح در انحصار دولت نباشد، این کشور نمیتواند با جهان شراکت راهبردی محکم ایجاد کند.»
الاعرجی در ادامه توضیح داد که دولت عراق در این خصوص در شرایط دشواری قرار گرفته است «ما در برابر اجرای قانون، حفظ ثبات داخلی و ممانعت از هرج و مرج قرار گرفتهایم، بنابراین راهی را در پیش میگیریم که در راستای حفظ منافع ملی باشد.»
همچنین خاطرنشان کرد که عراق اجازه نخواهد داد از خاک آن برای تجاوز به کشورهای دیگر استفاده شود «این یک تعهد قانونی و مرتبط با حاکمیت است و نقض آن قابل قبول نیست.»
مشاور امنیت ملی عراق، از جامعه بینالمللی خواست که وضعیت عراقِ پس از شکست داعش را درک کنند و از طرحهای اصلاحی که با هدف «ایجاد یک عراق نیرومند، با ثبات و دارای حاکمیت» اجرا میشوند، حمایت کنند، «زیرا ثبات عراق بخشی از ثبات سراسر منطقه است.»
الاعرجی در حالی این اظهارت را بیان کرد که وجود گروههای شبهنظامی در عراق نگرانیهای بسیاری برای ایالات متحده به عنوان شریک اصلی این کشور ایجاد کرده است.
آمریکا خواستار پایان دادن به فعالیت گروههای شبهنظامی و خلع سلاح آنها شده و بارها فرماندهان و پایگاههای آنها را مورد هدف حملات قرار داده است.
برخی از این گروهها مسئولیت حمله به نیروهای آمریکایی و نهادهای دیپلماتیک آن کشور در عراق را به عهده گرفتهاند. این گروهها همچنین به طور آشکار خواستار خروج نیروهای آمریکایی از عراق شدهاند.
ب.ن