MİT Başkanı Kalın, Ahmed Şaraa ile ikili ilişkileri görüştü

İkili ilişkiler, bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı

3 saat önce

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa ile ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik meseleleri ve son gelişmeleri görüştü.

Temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam'ı ziyaret eden MİT Başkanı Kalın, Ahmed Şaraa ile bir araya geldi.

AA'nın güvelik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Kalın ve Şaraa arasında yapılan görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meselelerinin ele alındığı belirtildi.

Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği, siyasi istikrarı ve toplumsal barışın öneminin altı çizilen görüşmede, Türkiye'nin her zaman Suriye'nin yanında olacağı bir kez daha vurgulandı.

Görüşmede, Suriye'nin yeni hükümetinin iç ve dış tehditlere karşı verdiği mücadeleye de değinilerek, Türkiye'nin, Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.

Terör örgütü DAİŞ ile mücadelenin de görüşüldüğü görüşmede, Suriye'de kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, sınır güvenliği ve gümrük kapıları, ekonomik şartların iyileştirilmesi ve Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine geri dönüşlerine yönelik meseleler de ele alındı.