Fidan, Güler ve Kalın Şam'da: Şaraa ile görüşecek

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’la birlikte Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraa görüşecek.

Fidan, Güler ve Kalın, bugün (22 Aralık 2025 Pazartesi günü) temaslarda bulunmak üzere Suriye'yi ziyaret etti.

3'lü Türk yetkilinin ziyaret kapsamında Ahmed Şaraa ve diğer Suriyeli yetkililerle görüşmesi bekleneniyor.

Görüşmelerde siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutlarıyla Türkiye-Suriye ilişkilerinin son bir yıllık seyrinin kapsamlı biçimde değerlendirilmesi ve Türkiye’nin ulusal güvenlik önceliklerini yakından ilgilendiren 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanması sürecinin gidişatının ele alınması öngörülüyor.

Ziyarette ayrıca, İsrail’in saldırganlığı nedeniyle Suriye’nin güneyinde beliren güvenlik riskleri üzerinde durulması bekleniyor.

Türkiye ve Suriye’nin ortak çıkarları ile Suriye’nin DAİŞ’le Mücadele Uluslararası Koalisyonuna (DMUK) ahiren katılımı bağlamında, Suriye sahasında oluşabilecek kırılganlıktan istifade etmeye çalışan DAİŞ’in yeniden canlanmasının önüne geçilmesine yönelik iş birliği de görüşülecek.

Görüşmenin odak noktasını oluşturacak güvenlik meselelerinin yanı sıra Suriye’nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projelerin ele alınması ve Suriye Hükümeti’nin kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik çalışmaların değerlendirmesinin yapılması da planlanıyor.

Bakan Fidan, Esad rejimin devrilmesinin akabinde ilk olarak 22 Aralık 2024 tarihinde Suriye’yi ziyaret etmişti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Şeybani, beraberinde üst düzeyli bir heyetle, 15 Ocak 2025 tarihinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Bu ziyareti müteakiben Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın’la birlikte 13 Mart 2025 tarihinde Suriye’ye bir çalışma ziyaretinde bulunmuştu.

İki ülke arasında güvenlik alanındaki iş birliği ile güncel gelişmelerin ele alındığı bir diğer toplantı ise, Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın ve Suriyeli muhataplarının katılımıyla, 12 Ekim 2025 tarihinde Ankara’da düzenlenmişti.

