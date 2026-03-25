Sudani ve Macron Irak'ın egemenliğinin korunmasını görüştü

2 saat önce

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, küresel ekonomik ve enerji güvenliğinin korunmasının önemini vurguladı.

Başbakan Sudani, bugün (25 Mart 2026 Çarşamba) Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre örüşmede, bölgede devam eden savaş ve bunun özellikle enerji piyasaları ile bölgesel ve küresel ekonomi üzerindeki etkileri ele alındı.

Zorluklarla başa çıkmak için istişare ve koordinasyonun artırılması gerektiğini belirten Başbakan Sudani, devletlerin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacak barışçıl çözümlerin desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Sudani ayrıca Irak’ın, çatışmaların durdurulması, güvenliğin sağlanması ve deniz ile hava ulaşımının güvenliğinin teminat altına alınmasına yönelik tüm diplomatik girişimleri desteklediğini ifade etti.

Açıklamada, iki tarafın da Irak güvenlik güçlerine yönelik saldırıları kınadığı ve bunun Irak’ın egemenliğine ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğu vurgulandı. Başbakan Sudani ayrıca, Fransa’nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinden biri olarak Irak’ın sunduğu şikayete destek vermesinin önemine değindi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise, Başbakan Sudani’nin iş birliği ve dayanışmayı güçlendirme çabalarını takdir ettiğini belirterek, Fransa’nın tüm ülkelerle koordinasyon içinde savaşın durdurulması ve bölgesel ile küresel istikrarın sağlanması için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.