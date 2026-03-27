Kuveyt: Mubarek el-Kebir Limanı'na İHA'larla saldırı düzenlendi

Kuveyt'teki Mubarek el-Kebir Limanı'na insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

Kuveyt'in kuzeybatısında yer alan Bubiyan Adası'ndaki Mubarek el-Kebir Limanı'nın, İHA ve seyir füzesiyle düzenlenen saldırıda hasar gördüğü bildirildi.

Kuveyt Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı Hükümet İletişim Merkezi, bugün (27 Mart 2026 Cuma) X sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Mubarek el-Kebir Limanı'na İHA ve seyir füzesiyle çifte saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, saldırı sonucu limanın altyapısında hasar oluştuğu, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı ifade edildi.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak hava operasyonu, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye taşımıştı.

İran, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’e füze fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.