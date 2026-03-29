Pakistan, Mısır, Türkiye ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları toplandı

Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır dışişleri bakanları, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya geldi.

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da "Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı" Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Dört ülkenin dışişleri bakanları arasında gerçekleşen bu zirve, Pakistan'ın girişimiyle İran'a yönelik savaş ve Orta Doğu'daki güncel krizleri istişare etmek amacıyla düzenlendi.

Basındaki bilgilere göre Pakistan, bu girişimle ABD, İsrail ve İran arasında patlak veren, bir aydır küresel istikrarı ve ekonomiyi büyük bir sarsıntıya uğratan bu savaşa diplomatik ve barışçıl bir çözüm bulmak için arabuluculuk yapmayı hedefliyor.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise toplantıda bölgedeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu ve bölgedeki kaosu sona erdirecek barışçıl bir çözüm yolu bulmak adına ortak çalışma yürütülmesinin görüşüldüğü belirtildi.