Arakçi'den Fidan'a: İyi komşuluk ilkelerine bağlıyız

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'yi enerji altyapısını hedef alma tehditlerine karşı uyardı ve Washington'ın tüm insani ilkeleri ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

Abbas İrakçi, (31 Mart 2026 Salı) Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı, ülkesinin iyi komşuluk ilkelerine ve Türkiye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermeye bağlı kaldığını vurguladı.

Arakçi ayrıca, İran'ın Türkiye'ye füze fırlattığı yönündeki tüm haberleri "asılsız" olarak nitelendirerek, reddetti.

Bakan Abbas Arakçi, "Washington'ın ekonomik altyapı ve enerji tesislerine yönelik tehditleri, tüm insani yasaları ve ilkeleri görmezden gelmek anlamına geliyor." dedi.