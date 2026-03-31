Mesrur Barzani ve Dilan Yeşilgöz ikili ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ve Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz, ikili ilişkilerin gelişimi ve Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölgedeki son gelişmeleri görüştü.

Mesrur Barzani, bugün (31 Mart 2026 Salı) Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamaya göre ikili ilişkilerin gelişimi ve Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, her iki taraf da Kürdistan Bölgesi ve Peşmerge güçlerine yönelik saldırıları kınadı ve bölgedeki gerilimlerden duydukları derin endişeyi dile getirdi.

Peşmerge Bakanlığındaki reformları takdir ettiğini belirten Savunma Bakanı Yeşilgöz, ülkesinin özellikle terörizmle ve DAİŞ teröristlerinin tehdidiyle mücadelede Peşmerge güçlerine verdiği desteği yineledi.

Başbakan Barzani ise ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurgulayarak, Hollanda Krallığı ile Kürdistan Bölgesi arasında güvenlik ve ekonomik kalkınma alanındaki sürekli destek ve koordinasyona duyduğu takdiri dile getirdi.