BAE Savunma Bakanlığı: İran'dan gelen füze ve İHA saldırılarını engelledik

2026-04-03 11:56

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma sistemlerinin, son birkaç saat içinde İran topraklarından yöneltilen füze ve İHA saldırılarına karşı koyduğu açıklandı.

BAE Savunma Bakanlığı,3 Nisan 2026 Cuma günü, acil durum bildirisi yayımladı.

Açıklamada, BAE’nin farklı bölgelerinde duyulan şiddetli patlama seslerinin balistik füzeleri, seyir füzelerini ve insansız hava araçlarını (İHA) imha etmek için devreye giren hava savunma sistemlerinden kaynaklandığını vurguladı.

Vatandaşlara, imha edilen füzelerin enkazlarından uzak durmaları ve bu parçaların görüntüsünü çekmemeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, herhangi bir parça görülmesi durumunda derhal 999 numaralı acil hattın aranması istendi.