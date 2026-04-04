Rojava'daki bir ABD üssü İHA ile hedef alındı

2026-04-04 17:39

Rojava’daki ABD askeri üssünün iki insansız hav aracıyla (İHA) hedef alındığı bildirilirken, olaydan can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

K24 muhabiri Ekrem Salih’in 4 Nisan 2026 Cumartesi günü, Rojava’dan aktardığı bilgilere göre Haseke ilindeki Kasrak askeri üssü çevresi iki adet bombalı İHA ile hedef alındı.

Muhabirimiz, saldırı sonucunda herhangi bir yaralanma veya maddi hasar meydana gelmediğini de aktardı.

İran’la devam eden savaşın başlamasından önce Kasrak askeri üssü ABD güçleri tarafından boşaltılmıştı. Söz konusu askeri üs daha önce de Irak’taki silahlı gruplar tarafından İHA’larla hedef alınmıştı.

Son dönemde Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve bölgede patlak veren savaş nedeniyle, İran’a yakın silahlı gruplar Irak ve Suriye’deki ABD üslerine yönelik onlarca İHA ve füze saldırısı gerçekleştirdi.

ABD güçleri bu saldırılara karşı koymak amacıyla üslerinin çoğuna hava savunma sistemleri yerleştirdi ve bu gruplara birçok kez sert karşılık verdi.

Haseke ve Rojava’nın diğer bölgelerinde uluslararası koalisyonun birçok askeri üssü bulunuyor. Bu güçlerin bölgedeki temel varlık amacı, terör örgütü DAİŞ’in yeniden canlanmasını engellemek ve bölge güvenliğini dış tehditlere karşı korumaktır.